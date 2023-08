Un nou atac barbar al rușilor. Angajații unei școli din Ucraina, morți după ce clădirea a fost bombardată VIDEO/FOTO

Patru oameni au murit miercuri, 23 august, în urma unui atac lansat de ruși asupra regiunii Sumî din Ucraina.

Potrivit autorităților, victimele sunt directorul, directorul adjunct, bibliotecarul și secretara unei școli din Romnî. Cadavrele acestora au fost găsite printre dărâmături.

În urma atacului au fost răniți și patru localnici.

