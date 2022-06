Un centru comercial din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, a fost lovit luni, 27 iunie, de mai multe rachete rusești.

Cel puţin două persoane au fost ucise şi 20 au fost rănite, potrivit lui Kirilo Timoşenko, adjunct al şefului biroului preşedintelui.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb