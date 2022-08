”Cadoul” rușilor de Ziua Independenței Ucrainei. Cel puțin 15 morți și zeci de răniți într-un atac asupra unei gări FOTO/VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 24 august, că 15 oameni au fost uciși într-un atac al Rusiei asupra unei gări din regiunea Dnipropetrovsk, relatează BBC.

Potrivit anunțului, făcut în fața Consiliului de Securitate al ONU, încă 50 de persoane au fost rănite.

Terrible footage from #Chaplino in #Dnepropetrovsk region after the Russian missile strike.

Preliminarily 15 dead. The number is not final. pic.twitter.com/LbChZIHPsF