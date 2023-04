Rusia a lansat un nou atac asupra Odesei, cu drone kamikaze iraniene: ”O noapte shahed” VIDEO

Portul ucrainean Odesa de la Marea Neagră a fost lovit luni noapte de mai multe drone lansate de Rusia, fiind înregistrate daune, relatează AFP.

”Inamicul a lovit Odesa şi districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fără pilot - n.red), a informat administraţia locală într-un comunicat postat pe Facebook.”Sunt pagube”, a adăugat, fără a furniza alte detalii.

Ukrainian air-defenses engaging Russia's Shahed-131/136 drones over Odesa. There have been explosions pic.twitter.com/kM5lCvOZkZ