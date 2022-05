Ministerul Apărării din Ucraina a publicat joi, 26 mai, un nou videoclip cu un atac al armatei ruse asupra satului Novomykhailivka din regiunea Donețk, în estul țării.

Potrivit armatei, rușii au folosit rachete termobarice de pe sisteme TOS-1.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8