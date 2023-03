Un nou videoclip dramatic, cu un atac al unui tanc rusesc asupra unui soldat ucrainean aflat în tranșee, a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Confruntarea directă a fost surprinsă de o dronă în estul Ucrainei.

Soldatul, fără întăriri, dă dovadă de un curaj extrem și luptă cu armele din dotare împotriva blindatului rusesc care trage neîntrerupt. Blindatul, care pare a fi un model BTR-82, trage și cu mitraliera, și cu tunul de automat. În plus, de pe tanc un soldat rus trage mai multe focuri cu un aruncător de grenade.

Soldatul se mișcă prin tranșee, se ferește de loviturile inamice și trage cu armele pe care le are la dispoziție.

”Despre acești oameni, care ne apără în tăcere țara, ar trebui scrise cărți!”, este mesajul care însoțește filmarea.

Our hero under heavy fire one on one with an APC 😳

Books should be written about these people, and they are just silently defending our country #Ukraine!!!! pic.twitter.com/rnXeoqn0J3