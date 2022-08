Momentul când rușii au bombardat cu termit un oraș din Ucraina. Substanța poate arde betonul VIDEO

Jurnaliștii ucraineni au postat pe rețelele de socializare o filmare din timpul unui bombardament al Rusiei cu termit, un compus chimic ucigaș.

Informații despre data atacului nu sunt cunoscute, însă momentul a fost surprins de o persoană adăpostită într-o clădire a orașului Marinka, din Donețk, potrivit acestora.

Not sure when exactly this clip was taken, but this is easily the scariest footage of Thermite shelling I've ever seen. Appears to be from the #Marinka area. pic.twitter.com/06kP3DkUMj