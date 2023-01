Kievul anunță un nou atac devastator asupra rușilor: ”Pierderile inamicului se ridică la 500 de morţi sau răniţi”

Kievul a anunţat marţi, 3 ianuarie, că forţele ucrainene au ucis sau rănit aproximativ 500 de soldaţi ruşi într-un atac de artilerie în regiunea Herson, din sudul Ucrainei, informează DPA.

”Pierderile inamicului se ridică la 500 de morţi sau răniţi”, a menţionat Statul Major al armatei ucrainene.

Atacul a avut loc în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în apropierea satului Hulakivka, şi a vizat soldaţi şi echipament militar ale Rusiei.

The #Ukrainian army struck a concentration of #Russian troops in #Chulakivka, #Kherson Region, on New Year's Eve. According to the General Staff, the enemy's losses amounted to about 500 wounded and eliminated occupiers. pic.twitter.com/FheN5Oa8nF