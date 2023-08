Un videoclip care a suprins momentul în care un vehicul rusesc specializat în deminări a fost aruncat în aer de o grenadă lansată de o dronă ucraineană a fost postat pe rețelele de socializare.

Videoclipul a fost distribuit de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere.

Potrivit sursei citate, un lansator rusesc UR-77 de deminare a fost distrus de Brigada 79 de asalt aerian lângă Marinka, Donețk. În atac, ucrainenii au folosit o grenadă de 40 mm adaptată pentru a fi aruncată dintr-o dronă.

Vehiculul era încărcat cu peste 700 de kilograme de exploziv.

”Rezultatul pentru un vehicul care transportă nu mai puțin de 725 kg de exploziv este cel așteptat”, scriu administratorii site-ului.

#Ukraine: A Russian UR-77 mine clearing charge launcher was destroyed by the 79th Air Assault Brigade near Marinka, #Donetsk Oblast- using a 40mm HEDP grenade adapted to be dropped from a drone.

The outcome for a vehicle carrying no less than 725kg of explosives is as expected. pic.twitter.com/A5QUDfIAVQ