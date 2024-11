Ucraina a folosit deja rachetele ATACMS împotriva Rusiei. Ce au distrus soldații Kievului cu rachetele balistice primite de la Biden VIDEO

Ucraina a folosit, pentru prima dată, rachetele balistice americane ATACMS împotriva unei ținte din Rusia. Ținta a fost distrusă cu succes, a scris RBC Ucraina, care citează surse din armata ucraineană.

Atacul a avut loc la ora locală 2:30. Din primele informații, a fost lovit un depozit de muniție din regiunea Briansk, aflat la 130 km de granița cu Ucraina. În acel depozit, aflat în localitatea Karachev, ar fi fost depozitate obuze de artilerie din Coreea de Nord, bombe de aviație, rachete antiaeriene și muniție diversă, a scris presa ucraineană.

„Da, am folosit ATACMS pentru prima dată ca să lovim pe teritoriul Federației Rusiei” a spus un oficial din Armata Ucrainei pentru RBC.

Oficial, armata ucraineană a spus doar că depozitul a fost lovit, dar nu a spus și cu ce. Autoritățile ruse au vorbit doar despre un atac cu drone, nu au spus nimic de rachete balistice. Depozitul fusese lovit și luna trecută.

Large explosions 🔥 are seen at a major ammunition depot, GRAU arsenal in Karachev in the Bryank Oblast of Russia, located 115km from Ukraine 🇺🇦

There is a possibility this is the first ATACMS strike on Russia during the war pic.twitter.com/EYnHADljHu