Explozii la Kiev după un nou atac al rușilor. Momentul când o dronă a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană VIDEO

Mai multe explozii au fost auzite joi, 4 mai, la Kiev, în urma unor atacuri cu drone lansate de ruși asupra capitalei Ucrainei, relatează AFP.

A fost anunțată o alertă aeriană în oraș și în regiunea Kiev.

Apărarea ucraineană a doborât o dronă deasupra Kievului.

Administrația militară de la Kiev a indicat că ”apărarea antiaeriană este în acţiune”.

A small fire broke out at the crash site of a drone shot down over #Kyiv. Fortunately, no one was injured. Earlier, Mayor Vitali Klitschko reported that a drone was shot down over the Ukrainian capital. pic.twitter.com/wumKWIMB5f