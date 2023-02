Cea mai mare rafinărie din Ucraina, lovită de rachetele rusești. Apărarea antiaeriană a făcut față cu greu atacului VIDEO

Rusia a lansat joi dimineaţă, 16 februarie, 36 de rachete asupra Ucrainei, ţintind din nou infrastructuri energetice ale acestei ţări, relatează Reuters.

În atacuri a fost lovită și cea mai mare rafinărie ucraineană.

Potrivit Statului Major ucrainean, au fost doborâte 16 dintre aceste rachete, o proporţie mai redusă a rachetelor doborâte comparativ cu precedentele bombardamente de acest fel pe care Rusia le efectuează cu regularitate împotriva Ucrainei începând din luna octombrie.

This video shows #Kirovohrad region, where there was also a huge strike on "critical infrastructure" - no further details confirmed.#Pavlohrad in #Dnipropetrovsk region was also hit, with local industrial enterprises reportedly targeted. pic.twitter.com/g7AcWyjdBh