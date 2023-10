Premierul olandez demisionar Mark Rutte a anunțat luni, 30 octombrie, că primele avioane de luptă F-16 de fabricaţie americană pe care țara sa le donează Ucrainei vor ajunge la centrul de antrenament din România în termen de două săptămâni.

”Mă aştept ca rachetele Patriot să fie livrate în scurt timp, pentru a ajuta Ucraina în iarna care urmează. Şi aceeaşi viteză este valabilă şi pentru avioanele F-16”, a declarat Rutte în timpul unei videoconferinţe cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a fost postată pe X.

”Primele vor fi expediate la centrul de antrenament din România în următoarele două săptămâni, astfel încât din acea zi să ne pregătim pentru continuarea antrenamentelor”, a mai spus el.

Danemarca, Norvegia şi Belgia au anunţat, de asemenea, că vor oferi avioane F-16 Ucrainei.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a semnat la sfârşitul lunii august Scrisoarea de intenţie între Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos şi Compania Lockheed Martin privind Centrul de pregătire F-16 din România. În vederea implementării acestui proiect, Forţele Aeriene Regale Olandeze vor contribui prin dislocarea unor aeronave F-16 în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă", facilitând astfel pregătirea efectivă a piloţilor. ”Prin intermediul acestui centru, România se angajează să ofere un mediu de instruire de înaltă calitate, cu acces la resurse tehnice şi know-how de ultimă generaţie nu doar pentru piloţii români, ci şi pentru cei din statele aliate şi partenere, inclusiv Ucraina” a anunţat la vremea respectivă ministrul apărării naţionale.

”Ceea ce se întâmplă acum în Gaza şi atacul terorist asupra Israelului şi toate urmările de acolo nu ne vor, nu trebuie şi nu ne pot distrage atenţia de la ceea ce se întâmplă între voi şi Rusia, de la faptul că luptaţi împotriva agresiunii Rusiei”, i-a spus Rutte lui Zelenski. ”Trebuie să ne asigurăm că lumea este capabilă să se concentreze deopotrivă pe Ucraina şi, desigur, se preocupă foarte mult de ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu”, a arătat premierul olandez.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp