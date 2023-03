Slovacia a trimis Ucrainei primele avioane de vânătoare MiG-29: ”Ne-am înscris cu majuscule în istoria lumii moderne”

Ministrul Apărării din Slovacia, Iaroslav Nagy, a anunțat joi, 23 martie, că primele patru avioane de vânătoare MiG-29 promise Ucrainei au fost predate Forțelor Armate din această țară, relatează BBC.

Într-un mesaj postat pe Facebook, ministrului le-a mulțumit tuturor celor implicați în acest transfer pentru ”munca fantastic de profesionistă.”

”Slovacia se află de partea bună și, prin acest gest, noi, ca țară, ne-am înscris cu majuscule în istoria lumii moderne”, a scris Iaroslav Nagy.

Transferul a fost efectuat de piloţi ucraineni, cu ajutorul forţelor aeriene slovace.

Celelalte 9 MiG-uri promise de Slovacia Ucrainei vor ajunge în țara atacată de Rusia în următoarele săptămâni, a adăugat Nagy.

⚡️🇸🇰 #Slovakia handed over to Ukraine first four MiG-29 fighters

"The first four MiG-29 fighter jets were safely handed over to the Ukrainian Armed Forces and have already left the territory of the Slovak Republic," Slovak Defense Minister Jaroslav Naď wrote.

The transfer was… pic.twitter.com/ateMGZTTdt