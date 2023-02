Un bombardier rusesc Su-24 al grupului Wagner a fost doborât de ucraineni în în zona Bahmut.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se observă că avionul a fost lovit de proiectile în partea din spate, suferind avarii majore, care îl țin blocat la sol.

#Ukraine: A Russian Su-24M strike aircraft (RF-93799) operated by the Wagner PMC was severely damaged by a Ukrainian MANPADS strike over Bakhmut, #Donetsk Oblast.

It managed to get back to base but is very unlikely to fly again any time soon. pic.twitter.com/1MtLtNALF2