Noi informații despre Evgheni Prigojin. Avionul său privat ar fi aterizat în Belarus abia marți FOTO

Un avion înmatriculat în Rusia, care ar avea legătură cu şeful grupării paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a sosit marţi, 27 iunie, în Belarus, iar la bordul aeronavei s-ar afla şeful mercenarilor, relatează Reuters.

Potrivit site-ului Flightradar24, un avion de tip Embraer Legacy 600, cu coduri de identificare ale unui avion cu legături cu Prigojin, vizat de sancţiuni americane, potrivit unor documente oficiale, a coborât la o altitudine de aterizare în apropiere de Minsk.

Avionul a apărut iniţial pe site deasupra oraşului Rostov-pe-Don, ocupat sâmbătă de combatanţii lui Prigojin. Potrivit proiectului de monitorizare „Belarusian Gayun”, ar fi vorba despre avionul privat al liderului Wagner.

