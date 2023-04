FSB anunță că un avion ucrainean s-a prăbușit ”din motive necunoscute” în regiunea rusă Briansk. Pilotul a fost reținut FOTO

Departamentul de frontieră al Serviciului de securitate rus FSB a anunțat miercuri, 5 aprilie, că un avion ușor ucrainean s-a prăbușit în sudul regiunii Briansk, relatează RIA Novosti.

Regiunea se află aproape de granița cu Ucraina.

”Din motive necunoscute, avionul s-a prăbușit în apropierea satului Butovsk”, au transmis autoritățile ruse.

FSB a mai precizat că pilotul, care a încercat să fugă pe teritoriul ucrainean, a fost reținut de o patrulă de frontieră.

According to the pro-Kremlin publication SHOT, a Ukrainian Aeroprakt A-22 was shot down with small arms. The pilot had to make an emergency landing. pic.twitter.com/jDcUQujdmm