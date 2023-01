Un băiețel de doar 6 ani, care și-a pierdut tatăl în războiul din Ucraina, a primit cadouri de Anul Nou din partea autorităților drept ”consolare”.

Copilul și mama lui au fost invitați la Ministerul de Interne. Acolo, băiatul a primit un smartwatch și o mașinuță, în fața camerelor de luat vederi ale televiziunii principale din Rusia, care a prezentat momentul ca pe ”un vis devenit realitate”.

Știrea a fost distribuită pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr.

”Chestii profund deprimante din provinciile ruse. Tatăl lui Savely, în vârstă de 6 ani, a fost ucis în Ucraina, dar acum Poliția i-a oferit un ceas inteligent și un tur al secției lor (ce amabil!) Cel mai rău dintre toate, când este întrebat ce și-ar plăcea să devină când va fi mai mare, el spune: un soldat”, a scris jurnalistul.

More deeply depressing stuff from the Russian provinces

6 year old Savely’s dad was killed in Ukraine, but now the police have given him a smart watch and a tour of their station (how kind!)

Worst of all, when asked what he’d like to become when he’s older, he says "a soldier" pic.twitter.com/x0C3bwtOIc