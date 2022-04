Fostul președinte Barack Obama a afirmat, într-un nou interviu, că invazia Ucrainei de către liderul rus este o dovadă că Putin a devenit din ce în ce mai „nesăbuit” în anii de când cei doi lideri s-au înfruntat ultima dată pe scena mondială.

„Putin a fost întotdeauna necruțător împotriva propriului popor, precum și a altora”, a declarat Obama la NBC News „El a fost întotdeauna cineva care a fost învăluit în acest sentiment deformat al nemulțumirii și naționalismului etnic. Acea parte a lui Putin, cred, a fost mereu acolo”.

Dar „ceea ce am văzut cu invazia Ucrainei este că el a fost nesăbuit într-un mod pe care probabil nu l-am fi anticipat acum opt, zece ani”, a continuat Obama, adăugând: „Pericolul a fost mereu acolo”.

.@alroker sits down with former President Obama to hear his take on Putin’s actions in Ukraine. pic.twitter.com/AcleE1TcUT