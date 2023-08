Pe cine mai trimite Rusia la război. Bătrânel care abia se mișcă, luat prizonier în Ucraina: "Acum este în siguranță, în captivitate" VIDEO

Un nou videoclip care arată cinismul liderilor din Rusia și prețul mic pe care îl pun pe viața oamenilor a fost publicat pe rețelele de socializare.

În videoclipul distribuit de Dmitri, administratorul site-ului War Translated, apare un bătrân care a fost luat prizonier de ucraineni. El abia se mișcă și are în mână doar o sticlă cu apă.

Criticându-i pe cei care ”repetă sloganuri delirante contarii”, Dmitri denunță lipsa de acțiune pentru a-l împiedica pe Putin să-și extermine propria populație.

”Acest bărbat este acum în captivitate ucraineană, în siguranță. De ce este această persoană pe câmpul de luptă? Unde sunt toți cei liber gânditorii occidentali, activiștii pentru drepturile omului și criticii Ucrainei, de ce niciunul dintre ei nu încearcă să-l împiedice pe Putin să-și extermine propria populație? Tot ce vă interesează este să repetați sloganuri delirante contrarii și să promovați angajamentul agricol pe postări cu petreceri false pe plajă în Ucraina, în timp ce stați în case confortabile la 8.000 de mile distanță. Aceasta este o nebunie...”, a scris administratorul site-ului.

This man is now in Ukrainian captivity, safe. Why is this person on the battlefield? Where are all the Western free thinkers, human rights activists and critics of Ukraine, why is none of them trying to stop Putin from exterminating its own population? All you care about is… pic.twitter.com/bDJWbU2G1H