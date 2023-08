Momentul când ucrainenii aruncă în aer o bază de antrenament a rușilor: ”Nu te poți ascunde de HIMARS” VIDEO

Ucrainenii au făcut public un videoclip cu momentul unui atac asupra unei baze de antrenament a rușilor din Herson.

Baza se afla la aproximativ 50 de kilometri de linia frontului.

Potrivit sursei citate, în momentul atacului cu rachete HIMARS se antrenau cel puțin 18 soldați ruși.

Potrivit imaginilor filmate din dronă, prima lovitură a ucrainenilor i-a suprins în câmp deschis pe soldați, o parte dintre ei adăpostindu-se într-o clădire. Însă și aceasta a fost distrusă la scurt timp.

”Nu te poți ascunde de HIMARS”, au transmis ucrainenii în mesajul care însoțește videoclipul.

/1. HIMARS strikes on the Russian training base location in Kherson region. ~50km from the front line.

46.100340, 32.394154https://t.co/ngauUIIOpu pic.twitter.com/83eYeCc5HQ