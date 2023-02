Forțele ruse au construit o bază în nordul Crimeei, relatează un analist de la American Enterprise Institute, conform Sky News.

Analizând imaginile din satelit, Brady Africk afirmă că baza are un heliport, un perimetru fortificat și parcări pentru vehicule.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter. pic.twitter.com/l9Uvsb1Rdy