Ucraina anunță că a distrus o bază militară a rușilor din Herson: ”Un caz reuşit de "fumat într-un loc neautorizat"” VIDEO

Forţele armate ucrainene au anunţat miercuri, 17 august, distrugerea unei baze militare ruse la Nova Kahovka, în regiunea ocupată Herson, în sudul ţării, operaţiune în care ar fi decedat între 10 şi 15 soldaţi ruşi, potrivit EFE.

Departamentul pentru comunicare strategică al armatei ucrainene a publicat o înregistrare video pe contul său Telegram în care se pot vedea clădiri distruse, dărâmături şi vehicule distruse.

”Conform informaţiilor preliminare, acest videoclip confirmă un caz reuşit de "fumat într-un loc neautorizat"”, afirmă departamentul, reluând ironii ale oficialilor ucraineni care în ultimele zile au atribuit exploziile din peninsula Crimeea ”mucurilor de ţigară nestinse”.

