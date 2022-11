Belarusul susține că a distrus o dronă de recunoaștere la granița cu Ucraina: ”A fost doborâtă cu focuri de Kalaşnikov” FOTO

Armata Belarusului, aliată a Rusiei, a anunţat miercuri, 16 noiembrie, că a doborât o dronă de recunoaştere a Ucrainei la frontiera cu această ţară.

”Drona a fost doborâtă cu focuri de Kalaşnikov”, la circa o sută de metri de graniţă în districtul Kobrin din sud-vestul Belarusului, a precizat Minskul într-un comunicat. ”Aparatul cvadrimotor era echipat cu o cameră video, era destinat operaţiunilor de recunoaştere şi filmării mijloacelor tehnice desfăşurate pentru supravegherea frontierei”.

The State Border Committee of #Belarus claims that the border guards managed to shoot down a drone, allegedly launched from the territory of #Ukraine. pic.twitter.com/TF00kUegNs