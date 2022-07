Portalul Bellingcat, un grup internațional de investigații condus de jurnalistul Hristo Grozev, a fost interzis în Rusia. Inițial, autoritățile au decis includerea lui pe lista ”agenților străini”.

Portalul a fost declarat ”indezirabil” pe motiv că ar reprezenta o „ameninţare” pentru ordinea constituţională şi securitatea ţării.

Bellingcat s-a remarcat prin investigaţii care demască implicarea serviciilor secrete ruseşti în otrăviri, asasinate, explozii şi alte operaţiuni obscure purtate atât în interiorul ţării, cât şi în străinătate, mai ales în Europa, notează Adevărul.

Hristo Grozev a transmis că prin această decizie Moscova dorește să „incrimineze orice colaborare sau chiar referire la articolele” portalului.

Our statement in relation to today's official designation of @bellingcat as an "undesirable organization" in Russia. pic.twitter.com/QHtgxZ2hA5