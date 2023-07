Biden promite să oprească ”pofta lașă de putere” a lui Putin. Mesajul puternic transmis la ușa Rusiei VIDEO

Preşedintele Joe Biden l-a acuzat miercuri, 12 iulie, pe liderul rus Vladimir Putin că are o ”poftă laşă de teritorii şi putere” şi a promis, la încheierea summitului NATO de la Vilnius, că Alianţa Nord-Atlantică, sub conducerea SUA, nu va ezita în susţinerea Ucrainei împotriva agresiunii ruseşti, relatează Reuters şi CNN.

La sfârşitul reuniunii de două zile pe care liderii NATO au avut-o practic la uşa Rusiei, în Lituania, Biden a lăudat populaţia din fosta ţară ocupată de sovietici şi a subliniat cu încântare că Finlanda este acum parte a alianţei, iar în curând şi Suedia se va alătura NATO.

”De-a lungul acestui război îngrozitor, poporul lituanian, împreună cu fraţii noştri baltici, au fost printre cei mai aprigi campioni ai dreptului Ucrainei la un viitor ales de ea însăşi. Unul care să fie liber”, a punctat Biden.

Preşedintele american, care a făcut din solidaritatea membrilor NATO una dintre principalele sale priorităţi în materie de politică externă, a declarat că Putin a subestimat grav fermitatea alianţei militare. ”NATO este mai puternică, mai plină de energie şi, da, mai unită decât oricând în istoria sa. Într-adevăr, este şi mai vitală pentru viitorul nostru comun. Iar asta nu s-a petrecut din întâmplare. N-a fost ceva inevitabil”, a spus Biden în faţa a mii de oameni care s-au adunat la Universitatea din Vilnius, mulţi dintre ei aclamându-l cu steaguri lituaniene şi americane.

”Când Putin, cu pofta sa laşă de pământ şi putere, a declanşat războiul său brutal împotriva Ucrainei, a pariat că NATO va fi divizată. El a crezut că NATO se va rupe. A crezut că unitatea noastră se va spulbera la prima sa încercare. El credea că liderii democratici vor fi slabi. Dar a gândit greşit”, a subliniat Biden, reluând ideea pe care a subliniat-o şi în discursurile sale publice anterioare din Europa, ambele rostite în Polonia, vecină Lituaniei, în martie 2022 şi în februarie 2023, după ce Putin invadase Ucraina.

