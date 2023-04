Numărul persoanelor decedate în urma atacului cu rachete de vineri, 28 aprilie, asupra oraşului ucrainean Uman a ajuns la 23, a declarat, pentru Agerpres, fostul primar al localităţii, Oleksandr Ţerbii.

Potrivit acestuia, printre victime se află şi patru copii, dintre care unul de doi ani. Cele două rachete au lovit un bloc cu nouă etaje din centrul oraşului Uman, amplasat în imediata vecinătate a celei mai mari şcoli. Din cele 46 de apartamente din scara respectivă, 27 au fost complet distruse.

”Este durere şi tristeţe, şi lacrimi, pentru care noi neapărat ne vom răzbuna. Racheta a lovit cel mai populat cartier al oraşului. A lovit un bloc cu mai multe etaje. În apropiere nu există niciun obiectiv militar. La 100 de metri distanţă se află cea mai mare şcoală din oraş. Doar printr-o minune nu a nimerit această rachetă în şcoală. Oamenii dormeau. Am acolo foarte mulţi prieteni şi cunoscuţi în acel bloc şi în blocurile vecine. A fost o explozie înfricoşătoare. Mai concret, au fost două explozii, că au fost două rachete. Oamenii tremurau, oamenii gemeau, oamenii ardeau de vii. Au fost îngropaţi sub dărâmături. S-au făcut ţăndări geamurile la patru blocuri distanţă de locul căderii rachetei”, a afirmat Ţerbii.

As a result of the Russian shelling of the city of #Uman, the death toll rose to 19 and 18 injured, 9 of them are in hospital.

