O înregistrare video cu momentul în care un vehicul de luptă folosit de paraşutiştii ruşi este aruncat în aer de explozia unei mine antitanc a fost postată pe rețelele de socizalizare de armata ucraineană.

Potrivit sursei citate, imaginile au fost filmate în Donbas, în apropiere de Popasna.

În imagini, filmate cel mai probabil de o dronă de supraveghere, apar trei vehicule blindate de luptă BMD-2 care trec printr-o intersecţie de drumuri rurale.

#Ukraine: A BMD-2 airborne IFV operated by the Russian VDV ran into an AT mine placed by the Ukrainian 80th Air Assault Brigade in the vicinity of #Popasna. pic.twitter.com/5wQ6vyAf3e