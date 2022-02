Bogdan Aurescu, interviu pentru BBC: Scutul de la Deveselu nu e o amenințare pentru Rusia VIDEO

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a oferit un interviu pentru postul de televiziune BBC World News, în care a vorbit despre poziția strategică a României în cadrul NATO și provocările cu care se confruntă țara noastră în actualul context de tensiune marcat de aglomerarea de forțe militare rusești la granița cu Ucraina.

Întrebat de jurnalistul BBC dacă cetățenii români se simt amenințați de ceea ce ei cred că s-ar putea întâmpla la granița Ucrainei, șeful diplomației române a declarat că pentru români "această criză nu are legătură doar cu securitatea Ucrainei, doar cu securitatea regiunii Mării Negre sau doar cu securitatea Europei – este o criză ce afectează securitatea euroatlantică în întregul său. Într-adevăr, suntem un stat vecin foarte apropiat al Ucrainei – nu doar că avem una dintre cele mai extinse frontiere cu Ucraina, dar aș vrea să menționez și faptul că porțiunea românească de coastă la Marea Neagră este la doar aproximativ două sute de mile distanță de Crimeea ilegal ocupată. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe răspunsuri rapide la această criză. Și cred că este foarte important ca Rusia să răspundă la propunerile scrise înaintate atât de Statele Unite, cât și de NATO, la 26 ianuarie. Am fost îndeaproape implicați în pregătirea acestor răspunsuri scrise – atât cel al NATO, cât și cel al Statelor Unite – și sperăm că acele căi de dialog pe care le-am deschis în cadrul acelor propuneri scrise vor fi acceptate de către Rusia. Pe de o parte, am respins acele propuneri ale Rusiei care subminau în mod clar parametrii centrali ai arhitecturii europene de securitate. Pe de altă parte, am sugerat posibile căi pentru un dialog pe mai departe, pe probleme legate de reducerea riscurilor, măsuri de consolidare a încrederii, transparență și controlul armamentelor".

Referitor la summitul dintre președintele francez Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin, ministrul Bogdan Aurescu a explicat că "scrisoarea transmisă săptămâna trecută de ministrul Lavrov nu a fost un răspuns la propunerile scrise ale NATO sau ale Statelor Unite. S-a referit la o altă problemă, la conceptul de „indivizibilitate a securității”. Desigur, suntem gata să discutăm și acea chestiune, dar în contextul întregului pachet pe care l-am transmis Rusiei. Așadar, orice demers diplomatic, inclusiv cel al Președintelui Macron, cred că este de mare ajutor și sperăm că Rusia va continua pe calea dialogului".

În ceea ce privește îngrijorările Moscovei legate de sistemele de apărare antirachetă din România, șeful diplomației române a declarat: "Am spus-o deja – și nu doar o singură dată, am spus-o chiar eu, personal, în repetate rânduri – că facilitatea de apărare anti-rachetă din România nu reprezintă o amenințare la adresa Rusiei. Site-ul de apărare anti-rachetă din România este îndreptat împotriva unor posibile atacuri cu rachetă din afara spațiului euroatlantic, din Orientul Mijlociu, și nu are absolut niciun fel de caracter ofensiv. Este pur defensiv și nu poate fi “populat” cu rachete ofensive, Tomahawk sau de alte tipuri. Am sugerat deja Rusiei posibilitatea de a implementa mecanisme de transparență, pentru ca Rusia să poată verifica și să se poată convinge singură că nu există niciun fel de rachete ofensive pe teritoriul României. Desigur, în același timp, am sugerat ca un astfel de mecanism să includă o componentă de reciprocitate și să permită aliaților, inclusiv României, Statelor Unite sau altora, să verifice site-urile de rachete rusești de pe teritoriul Rusiei".

O altă problemă abordată în cadrul interviului BBC a fost cea a unui posibil influx de refugiați la granița României.

"Sperăm ca un astfel de conflict să nu înceapă. Acesta este, cred eu, cel mai important obiectiv al tuturor demersurilor diplomatice aflate în desfășurare. Sperăm că Rusia va înțelege că este și în interesul său să nu pornească un conflict. Și sperăm că toate demersurile diplomatice în curs vor aduce rezultate. Menționez aici cadrul oferit de OSCE sau cel oferit de Formatul Normandia, care ar trebui să fie utilizate. După cum știți, pe 26 ianuarie, la Paris, a avut loc o întâlnire în Formatul Normandia, iar participanții au decis să aibă o nouă întâlnire săptămâna aceasta, la Berlin. Deci, există încă spațiu pentru diplomație și ar trebui să folosim acest spațiu la maximum", a explicat Bogdan Aurescu.

