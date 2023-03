Ucrainenii anunță că au doborât un bombardier tactic Su-24 al Rusiei, în apropiere de Bahmut. Pilotul s-a catapultat VIDEO

Forţele ucrainene au anunțat miercuri, 15 martie, că au doborât încă un bombardier tactic Su-24 al Rusiei în apropierea orașului Bahmut, din regiunea Donețk, relatează CNN.

Lovitura a fost revendicată de Brigada 93 a armatei ucrainene.

Un video cu momentul în care avionul se prăbușește a fost distribuit de Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean.

În imagini apare și o paraşută albă, care sugerează că pilotul s-a catapultat. La sfârșitul înregistrării pot fi observate și mai multe explozii mici, cel mai probabil cauzate de detonarea munițiilor de la bordul aeronavei.

A #Russian Su-24 bomber was destroyed near #Bakhmut by the 93rd Brigade.

The information about the negative landing of the Russian plane was confirmed by Andriy Yermak. pic.twitter.com/Fo4IJFohzn