Momentul când un ucrainean aruncă în aer un buncăr improvizat al rușilor folosind o mină antitanc VIDEO

Soldații ucraineni s-au dovedit inventivi în privința metodelor de luptă folosite împotriva invadatorilor ruși, arătând că și amele improvizate pot fi eficiente.

O filmare din dronă a surprins momentul când o poziție fortificată improvizată a rușilor este aruncată în aer de o mină antitanc. Soldatul se apropie de ascunzătoarea rușilor și aruncă în interior un ghiozdan în care ar fi fost o mină antitanc de tipul TM-62. La scurt timp, a avut loc o explozie puternică.

Destruction of a Russian dugout with what looks like a TM-62 anti-tank mine pic.twitter.com/uy2AyFXuWv