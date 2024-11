Un cablu de Internet crucial pentru NATO a fost întrerupt. Un expert avertizase recent că va deveni țintă a Rusiei

Un cablu de Internet care asigură conexiunea directă între Germania și Finlanda a fost întrerupt în această dimineață. Firma care deține cablul submarin lung de aproape 1.200 de kilometri a zis că nu știe ce s-a întâmplat. Un expert finlandez avertizase săptămâna trecută cu rușii ar putea ataca această conexiune între Germania și statul NATO care are cea mai lungă frontieră cu Rusia.

În jurul prânzului pe 18 noiembrie, operatorul finlandez de stat de telecomunicații Cinia a anunțat că cablul de Internet Lion1, care leagă Finlanda de Germania, pe sub Marea Baltică, a fost întrerupt. Din cauza acestei avarii, cablul nu mai poate fi folosit. Ce s-a întâmplat, nu este clar deocamdată, dar o investigație a fost deja pornită, a transmis Cinia.

Lion1 este prima conexiune directă de date și Internet între Finlanda și Europa Centrală. Pleacă de la Helsinki și ajunge la Rostock. A fost construit în 2016 și are o capacitate de 144 de terabiți pe secundă. Când a fost lansat, a fost numit „coloana vertebrală” care leagă Europa de Nord de Europa Centrală.

Întreruperea vine în contextul în care Rusia a tot amenințat infrastructura din țările NATO cu acte de sabotaj. La sfârșitul săptămânii trecute, Pekka Kallioniemi, un profesor universitar finlandez specializat în monitorizarea acțiunilor Rusiei, a zis chiar că acest cablu acum stricat poate deveni țintă.

„Cred că Kremlinul se pregătește de acțiuni de sabotaj la scară largă împotriva cablurilor submarine de Internet. În primul rând, autoritățile ruse pregătesc exerciții de deconectare a Internetului rusesc de la rețeaua globală.

În al doilea rând, Patrușev a afirmat recent că SUA și UK se pregătesc să distrugă aceste cabluri.” a scris profesorul finlandez pe Twitter.

I think the Kremlin is preparing to conduct massive sabotage operations on underwater Internet cables.

First of all, Russian authorities is planning to do a series of exercises to disconnect the RuNet from the global Internet.

Second, Patrushev recently claimed that the US and… pic.twitter.com/pskH9pUEx3