Prigojin le-a pregătit un cadou foștilor angajați. Ce conține ”pachetul de despărțire” FOTO

Unii angajați din imperiul media al fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, au primit un ”pachet de despărțire” drept cadou după ce șeful mercenarilor a plecat în Belarus, fiind nevoit să renunțe la afacerile din Rusia.

Informații despre acest lucru au apărut pe canalul de Telegram rusesc VChK-OGPU, fiind distribuite de analistul militar britanic Chris Owen.

Potrivit sursei citate, pachetul conține un baros de lemn în miniatură, un set de autocolante cu însemne ale grupării Wagner și o brățară cu sloganul „Onoare, Patria-mamă, Curaj”.

1/ Ex-employees of Yevgeny Prigozhin's Patriot Media Group, which was shut down last week, have been presented with a farewell gift pack that includes a miniature wooden sledgehammer, among other things. ⬇️ pic.twitter.com/Xlg9LSH5sB

Barosul a devenit un simbol al grupării de mercenari după ce, anul trecut, în mediul online a apărut un video cu momentul în care un membru Wagner a fost ucis cu un baros de camarazii săi. Chris Owen notează că barosul a devenit un mod de a exprima susținerea pentru ”operațiunea militară specială”, omercianții online din Rusia oajungând să vândă, printre altele, miniaturi decorate cu cranii și vândute în sicrie decorative.

1/ Furniture sellers in Moscow have started selling "PMC Wagner" sledgehammers decorated with skulls for use as interior decorations. Demand is reportedly high. Their initiative comes as part of a boom in Wagner-themed merchandise in Russia. ⬇️ pic.twitter.com/xPHv5JQM5N