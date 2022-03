Trupele rusești au luat ostatici personalul și pacienții Spitalului Mariupol, a anunțat pe Twitter jurnalista ucraineană Anastasia Magazova, care lucrează pentru Radio Europa Liberă.

Locuitorii din Mariupol au contactat linia verde a organizației Media Human Rights Initiative (MHRI), spunând că de ieri dimineață, 14 martie, Spitalul Regional de Terapie Intensivă Mariupol a fost ocupat de trupele ruse.

URGENT. Russian troops have taken the staff and patients of #Mariupol Hospital as hostages. Thread 1/5👇