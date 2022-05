Cazul misterios al jurnalistei de la televiziunea rusă Pervîi Kanal: disidentă sau marionetă a Kremlinului?

Povestea jurnalistei ruse de la Pervîi Kanal, care a protestat în direct față de războiul dus de Putin în Ucraina, a stârnit un val de simpatie, dar și neîncredere în toată lumea.

Este ea un disident sau o marionetă a Moscovei? Marina Ovsianikova a oferit un interviu publicației Politico, în care a explicat ce a determinat-o să ia atitudine, în ciuda riscurilor.

Într-o cameră dintr-o secție de poliție secretă, în adâncul unui centru expozițional întins din Moscova, un ofițer de poliție rus i-a oferit Marinei Ovsianikova o ceașcă de ceai.

„Din anumite motive, nu mi-a fost frică”, a spus Ovsianikova la telefon în urmă cu câteva zile. „În acel moment nu mi-a fost frică. Acum, m-aș gândi de două ori”, a explicat femeia pentru POLITICO.

Până în acel moment, Ovsianikova, un editor în vârstă de 43 de ani de la rețeaua de televiziune Channel One a propagandei de stat din Rusia, răspunsese deja la aceleași întrebări ore întregi; era obosită, flămândă și însetată. În noaptea precedentă, pe 14 martie, la ora 21:30, ea a ținut un afiș împotriva războiului în platoul televiziunii. "Oprește războiul. Nu crede propaganda. Te mint aici”, scrisese ea în rusă. „Fără război” și „Ruși împotriva războiului”. „Opriți războiul, nu războiului, opriți războiul, nu războiului”, a strigat ea.

Pentru câteva clipe, protestul lui Ovsianikova a fost transmis în casele din jurul Moscovei și din centrul Rusiei. Apoi, transmisiunea a fost tăiată. Ovsianikova a fost reținută, dusă la o secție mare de poliție din cadrul complexului de studiouri de televiziune de stat cunoscut sub numele de Ostankino, înainte de a fi mutată la departamentul de poliție secretă din cadrul Expoziției de realizări ale economiei naționale de la Moscova, un parc mare cu săli de expoziție, unde a fost reținută pentru următoarele 14 ore.

După ceea ce a părut a fi o interogare fără sfârșit, la primele ore ale dimineții, interogatorul ei a spus: „Hai să bem o ceașcă de ceai. Hai să mâncăm niște clătite”, a povestit Ovsianikova.

După cum orice dușman al președintelui rus Vladimir Putin ar fi avertizat-o pe Ovsianikova, dacă ar fi încă în viață să facă acest lucru: când un ofițer de securitate rus îți oferă un ceai și o gustare, nu spune da. Dar Ovsianikova era nouă în jocul disidenței și nepregătită pentru ceea ce avea în față.

„M-au căutat toți jurnaliștii, toți avocații. Mă căutau în Ostankino, unde există un departament mare de poliție. Dar faptul că există un departament de poliție la centrul expozițional - niciun jurnalist nu știa despre asta. Este un departament secret, o mică secție de poliție și acolo m-au dus”.

„Nu au fost temnițele Lubianka”, a spus ea, referindu-se la temutul sediu al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, succesorul KGB-ului Uniunii Sovietice. „Nu au fost cătușe, nu m-au torturat”.

„Nu m-au lăsat în pace nicio secundă. Dacă cineva trebuia să părăsească camera, intra o altă persoană și era cu mine tot timpul. Nu știam, nu am fost niciodată interogată, așa că am întrebat: << De ce mă urmărești chiar și până la toaletă >>? ”

Ovsianikova a fost interogata în principal de doi bărbați, a povestit ea pentru Politico – unul luând conducerea, celălalt ajutând. Amândoi aveau 30 de ani, niciunul nu era deosebit de impunător, iar ea avea senzația că erau lachei care îndeplinesc misiunea altcuiva.

În timp ce bărbații îi puneau întrebări, telefoanele lor au continuat să sune. Ovsianikova i-a auzit vorbind cu superiorii lor, care le-au spus cum reacționează lumea la protestul său și la dispariția sa ulterioară, în timp ce dezbăteau ce fel de acuzații să-i aducă.

Primul moment important a venit când președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Ovsianikova pentru protestul ei în discursul său după ora 2 dimineața, spunând că este recunoscător „în special doamnei care a intrat în studioul Channel One cu un afiș împotriva războiului”.

Dar adevăratul eveniment major a avut loc mai târziu în acea dimineață, când președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat îngrijorarea cu privire la locul unde se află Ovsianikova, spunând reporterilor: „În mod evident luăm măsuri menite să oferim colegului dumneavoastră protecția noastră la ambasadă sau azil”.

De îndată ce Macron a făcut aceste comentarii, telefonul anchetatorului a sunat cu instrucțiuni de a impune acuzații administrative, cu o pedeapsă maximă de numai 10 zile, mai degrabă decât cele penale, care ar fi putut duce la închisoare până la 15 ani.

„Am putut auzi o parte din conversație”, a povestit Ovsianikova. „Am înțeles că primesc apeluri de la conducere și au primit câteva întrebări suplimentare. În mod clar, li s-a spus ce să mă întrebe. Și apoi anchetatorul glumea: << Oh, acum te sună Macron, ceva se va schimba >> ”.

„Este posibil ca Macron, cu reacția sa foarte rapidă și cu oferta sa de azil politic să mă fi salvat de acuzații penale”, a spus ea.

Disident sau marionetă a Moscovei?

Incongruențele din povestea Marinei sunt uluitoare: o propagandistă veterană care iese direct din distribuția centrală dezvoltă brusc o conștiință și își aruncă în aer viața confortabilă, vorbind împotriva unui regim pe care l-a susținut două decenii.

Faptul că a reușit să iasă pe platourile de la Vremya, programul rusesc de știri de seară, și să fie difuzată fără să fie târâtă afară de paznici. Decizia autorităților de a-i aplica doar o pedeapsă administrativă legată de un videoclip împotriva războiului pe care l-a postat pe rețelele de socializare, în loc să formuleze acuzații penale pentru protestul TV în sine. Amenda ei blândă de 30.000 de ruble ( în jur de 280 de dolari), mai degrabă decât pedeapsa de 15 ani de închisoare. Faptul că a fost ulterior eliberată și liberă să vorbească cu presa occidentală.

Și apoi, o lună mai târziu, a obținut un nou loc de muncă ca scriitoare colaboratoare la ziarul german Die Welt.

După ce Die Welt a anunțat că a angajat-o pe Ovsianikova, o organizație de tineret ucraineană numită Vitsche Berlin a protestat în fața biroului ziarului. Într-o declarație, activiștii au spus că s-au opus numirii lui Ovsianikova pentru că „este imposibil de verificat dacă Marina Ovsianikova a încetat să coopereze cu Rusia”.

„Ea a plătit o amendă de 250 de dolari ca pedeapsă și a reușit să părăsească teritoriul rusesc nestingherită. Regimul rus a condamnat deja mai multe persoane cu până la 10 ani de închisoare pentru acțiuni similare împotriva războiului. Nu există ex-propagandă și nici foști propagandiști”, se spune în declarație.

Cu privire la întrebarea de ce a primit o pedeapsă atât de ușoară, Ovsianikova a declarat pentru Politico că a fost o mișcare „genială” a Kremlinului care a scos-o simultan din titluri și i-a subminat credibilitatea.

„Sunt gata să fac un poligraf, să răspund la orice întrebare”, a afirmat ea. „Kremlinul este destul de inteligent. S-au gândit bine și au o strategie foarte bună: încearcă în orice mod posibil să-mi devalorizeze acțiunea, să mă umilească, să mă denigreze, să mă acopere cu murdărie”.

„În Rusia, ei mă numesc spion britanic sau trădător”, a continuat Ovsianikova. „Pentru a-i determina pe ucraineni să se îndoiască de mine, ei pun în amestec faptul că eu sunt un agent al FSB. … Așa că sunt urâtă pe o parte și pe cealaltă – și pentru Kremlin, asta este foarte util. Cred că probabil își freacă mâinile de bucurie chiar acum, gândindu-se la cât de grozavă au făcut-o pentru a rezolva această problemă”.

Unul dintre efectele propagandei și operațiunilor cinice sub steag fals, pe care Rusia le conduce în mod regulat și îi acuză pe alții că le conduc, este că devine foarte greu să crezi că ceva este autentic. Scopul mașinii de propagandă a lui Putin – pe care însăși Ovsianikova l-a ajutat să o construiască – este ambiguitatea și teama. Iar rezultatul este că cineva poate intra în direct fluturând o pancartă împotriva războiului și vor fi mulți oameni care cred că a avut motive sinistre, a fost un pion în jocul cuiva, pe statul de plată al cuiva sau o parte dintr-o operațiune a Kremlinului pentru a demonstra indulgență față de protestatarii împotriva războiului într-un moment în care mii de oameni fuseseră închiși pentru declarații împotriva războiului mult mai puțin vizibile.

„Ea este un simbol al unei rusoaice care trăiește în disonanță cognitivă – cunoaște lumea occidentală, dar trăiește într-un sistem care trebuie să se prăbușească pentru a crea libertatea de a trăi în sistemul occidental”, spune Ulf Poschardt, redactorul-șef al Die Welt. „Deci cred că ar trebui să fim deschiși pentru oamenii care decid să nu mai facă parte din sistem”.

Pentru oricine este derutat de conversia bruscă a Marinei Ovsianikova de la propagandistul de la Kremlin la cel care spune adevărul, este important să înțeleagă ce a făcut ea la Channel One.

Din 2003, treaba lui Ovsianikova a fost să urmărească fluxurile de știri occidentale și conferințe de presă, în căutarea unor informații care făceau Occidentul să arate rău. Ca atare, ea a fost una dintre puținele persoane din Rusia cu acces neîngrădit la Reuters, BBC, Associated Press, The New York Times și POLITICO.

„În această căutare de informații, în analiza acestora, m-am uitat la imagini, am urmărit toate conferințele de presă, știți, Departamentul de Stat [SUA], Comisia Europeană, toți oficialii noștri, Consiliul de Securitate al ONU”, a explicat ea.

De-a lungul timpului, a spus Ovsianikova, decalajul dintre ceea ce raportau acele surse occidentale și ceea ce mass-media rusă, precum propriul ei Channel One, a spus audiențelor lor, a continuat să crească.

Ea își recunoaște rolul în sprijinirea mașinii de propagandă a lui Putin: „Acum am ajuns în punctul în care înțeleg, cu groază, nedreptățile care s-au întâmplat în țara noastră, cum a crescut totul și de ce am continuat să lucrăm pentru canalele de stat și am continuat minciuna”.

Apoi, pe 24 februarie anul acesta, Putin a declarat război Ucrainei. Ovsianikova – care este pe jumătate ucraineană și s-a născut în orașul-port Odesa, din sudul Ucrainei, dar și-a petrecut o mare parte din copilărie în Groznîi, capitala regiunii rusești separatiste Cecenia – spune că ceva s-a rupt în interiorul ei. Cecenia a fost ținta a două războaie rusești și au transformat-o într-un refugiat intern.

Declarația de război a lui Putin împotriva Ucrainei „a fost un dublu declanșator pentru mine”, a spus ea. „Nu doar că rădăcinile mele sunt ucrainene, tatăl meu era ucrainean, dar în plus, în copilăria mea, am trăit ceea ce trăiesc refugiații ucraineni”.