Cecenii lui Putin și cecenii lui Zelenski. Armele psihologice și efectul de bumerang al propagandei

Cecenii și-au câștigat reputația de războinici înverșunați în două războaie împotriva Rusiei, primul din 1994 până în 1996 și al doilea din 1999 până în 2009. A fost cel mai violent conflict dintre Europa și fosta URSS de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Războinicii ceceni luptă în Ucraina de ambele părți ale liniei frontului

Cei care au fugit în Ucraina după războaiele care le-au devastat țara susțin forțele armate ale Ucrainei, deși implicarea lor a trecut aproape neobservată. Cu toate acestea, anunțul făcut cu mare fanfară pe 25 februarie, că trupele lui Ramzan Kadîrov vor fi trimise în Ucraina pentru a lupta alături de Armata rusă a făcut furori în rândul presei occidentale.

Ramzan Kadîrov, președintele Republicii Cecenia din 2007, susține că el însuși se află în Ucraina. El este un susținător loial al lui Vladimir Putin, care a adus Cecenia înapoi în Federația Rusă folosind teroarea ca armă guvernamentală.

Kadîrov conduce zeci de mii de oameni cunoscuți sub numele de "kadîroviți”. Nicio altă entitate federală din Federația Rusă nu are o forță armată de această dimensiune. Deși luptătorii sunt membri ai Gărzii Naționale Ruse, ei rămân sub comanda unică a lui Kadîrov, care deține și titlul de general-maior.

O armă psihologică

Mulți analiști consideră că strategia militară a Rusiei nu a funcționat în primele două săptămâni de război. Rezistența ucraineană, împreună cu dificultățile rusești de aprovizionare, precum și slaba coordonare a diferitelor corpuri de armată și problemele de motivare în rândul soldaților recrutați și profesioniști, au încetinit considerabil înaintarea trupelor ruse. În fața acestor dificultăți militare și logistice, Rusia a făcut acum din războiul psihologic un element central al strategiei sale.

Anunțul intrării în război a trupelor lui Kadîrov și propaganda care îl înconjoară fac parte din efortul Rusiei de a destabiliza inamicul.

Kadîroviții sunt cunoscuți pentru cruzimea și abuzurile pe care le-au comis chiar în Cecenia, în Donbas în 2014 și în Siria, unde unele dintre forțele paramilitare sunt încă dislocate.

Anunțul Rusiei că au fost aduse trupe cecene a fost menit să stârnească teamă în rândul populației ucrainene. În mod similar, zvonul că forțele lor speciale au primit misiunea specifică de a-l ucide pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski are scopul de a semăna incertitudine și de a crea teamă.

Cu toate acestea, rolul lor poate merge dincolo de asta: Moscova a trimis unul dintre aceste batalioane în Donbas în 2014 pentru a-i disciplina pe separatiștii proruși. Prezența trupelor cecene arată că Moscova se pregătește pentru un război de gherilă urbană în Ucraina. Trupele lui Kadîrov ar putea fi un atu pentru Moscova, nu doar pentru a depăși rezistența ucraineană locală, ci și pentru a disciplina trupele ruse și afiliații acestora.

Imaginea unui rebel care a cedat stăpânului

Alte dimensiuni mai politice alimentează direct și indirect propaganda rusă și războiul psihologic pe care îl poartă.

Aparițiile lui Ramzan Kadîrov la televiziunea cecenă și pe rețelele de socializare sunt o reamintire constantă a loialității sale față de Vladimir Putin. În timp ce acestea se învecinează uneori cu caricatura, ele ilustrează sprijinul unui supus federal, cândva rebel, care acum a căzut în linie după două războaie fără precedent și instaurarea unui regim autoritar care se află pe statul de plată al Moscovei.

Fisuri greu de ascuns

La un alt nivel, sprijinul lui Kadîrov este o reamintire a faptului că angajamentul celor loiali Federației Ruse de a-l sprijini pe Putin nu este împiedicat de granițele etnice și religioase. Aceste diferențe sunt șterse de obiectivele comune de a se opune Occidentului disprețuit și de a lupta împotriva autorităților ucrainene care au fost descrise drept „naziști”.

Cu toate acestea, pe fațada acestei alianțe ad-hoc încep să se arate crăpături, iar acestea vor deveni mai greu de ascuns dacă războiul se prelungește. Kremlinul pare să fi cerut liderilor care-l sprijină să apere discursul oficial conform căruia acest război este o „operație militară specială” care vizează doar obiective militare. Ar putea fi dificil pentru cei mai mulți dintre ei să mențină această cortină de fum, pentru că încep să apară întrebări în rândul propriilor populații cu privire la pierderile semnificative pe care Armata rusă pare să le sufere.

Dar referirea la Armata rusă în ansamblu, fără a oferi mai multe detalii, tinde să întunece caracterul multietnic al acesteia. Experții estimează chiar că rușii non-etnici (adică cetățenii ruși, dar de origine non-rusă) constituie o majoritate în armată. Provenind de la entități federale mai puțin înstărite din punct de vedere socio-economic, acești membri ar putea reprezenta o proporție semnificativă a deceselor.

Rolul luptătorilor lui Kadîrov în conflictul din Ucraina este departe de a fi unidimensional. Dincolo de teroarea pe care o inspiră, ei întruchipează și angajamentul total pe care subiecții federați îl au față de Putin. Cu toate acestea, această imagine idilică s-ar putea sparge dacă războiul se va dovedi a fi mai lung și mai greu decât se anticipa.

Folosirea acestor trupe este un pariu riscant. Slaba lor integrare în lanțul de comandă ar putea diminua beneficiile asociate angajării lor alături de unitățile obișnuite ale armatei ruse.

