Prima țară din lume în care populația a cumpărat un tanc pentru armata ucraineană: ”Cadou pentru Putin” FOTO

Cetățenii din Cehia au donat peste 1,2 milioane de lire sterline, în cadrul unei campanii de crowdfunding pentru Ucraina, pentru a cumpăra un tanc modernizat T-72 armatei, relatează The Guardian.

Campania, numită ”un cadou pentru Putin”, a primit donaţii de la 11.288 de persoane şi a fost susţinută de Ministerul Apărării şi de ambasada Ucrainei la Praga.

Ano, 🇨🇿 je první zemí na světě, kde se lidé složili na tank aby ho poslali proti Putinovi. Tomáš do války pojede! 33 milionů korun dalo dohromady 11 288 lidí se srdcem. Děkujeme. ❤️ A co bude dál? Munice! Munice do tanků, raketometů, houfnic a děl. Munice! https://t.co/pZ7lDyyUxq pic.twitter.com/0Kn2Qw9ers