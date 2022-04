Steven Seagal a rămas printre singurele celebrități occidentale care îl mai susțin pe președintele rus. Gérard Depardieu, Silvio Berlusconi și alții s-au dezis de Putin și condamnă invazia Ucrainei.

Într-un restaurant de lux din Moscova, a curs șampania în timp ce oaspeții în rochii de cocktail și costume scumpe au dansat toată noaptea. Ei s-au adunat duminică, 10 aprilie, pentru o petrecere care a sărbătorit ziua de naștere a lui Steven Seagal: actorul de origine americană a împlinit 70 de ani. Actorul e mai degrabă cunoscut pentru rolul unor polițiști și experți în arte marțiale, în filme de acțiune.

„Fiecare dintre voi sunteți familia și prietenii mei. Și vă iubesc pe toți”, a spus Seagal, purtând cămașa lui neagră supradimensionată. „Suntem împreună, la bine și la greu”, a adăugat el, potrivit The Guardian.

