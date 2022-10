30% din centralele electrice ale Ucrainei, distruse într-o săptămână de ruși. Kremlinul se laudă că ”și-a atins toate țintele” VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia marți, 18 octombrie, că a distrus 30% din centralele electrice ale țării în urma bombardamentelor începute în urmă cu aproximativ o săptămână.

”Un alt tip de atacuri teroriste rusești. Din 10 octombrie, 30% dintre centralele electrice ucrainene au fost distruse, provocând pene de curent masive în întreaga țară”, a scris Zelenski pe Twitter. În acest context, liderul de la Kiev a reiterat că ”nu a mai rămas spațiu pentru negocieri cu regimul lui Putin.”

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK