Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a plecat furios în timpul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat că războiul din Ucraina a provocat criza alimentară, potrivit BBC.

„Domnule ambasador al Federației Ruse, să fim sinceri: Kremlinul folosește proviziile de hrană ca pe o rachetă invizibilă împotriva țărilor în curs de dezvoltare”, a spus Michel în timpul reuniunii Consiliului de Securitate, care a avut loc luni, la New York.

„Consecințele dramatice ale războiului Rusiei se răspândesc pe tot globul, iar acest lucru duce la creșterea prețurilor la alimente, împinge oamenii în sărăcie și destabilizază regiuni întregi. Rusia este singura responsabilă pentru această criză alimentară”, a adăugat oficialul european.

The EU has no sanctions on the agricultural sector in Russia. Zero.

And even our sanctions on the Russian transport sector do not go beyond our EU borders.

They do not prevent Russian flagged vessels from carrying grain, food, or fertilisers to developing countries.@UN #UNSC pic.twitter.com/c34oNA2bco