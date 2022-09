Locuitorii din Harkov au avut parte de o surpriză după ce pe străzile orașului au văzut un cimpanzeu care a ”evadat” de la grădina zoologică, relatează The Guardian.

În imaginile apărute pe Twitter, se observă cum Chichi, care a scăpat luni din adăpost, a rătăcit minute bune pe străzi.

În urma lui a venit un angajat al grădinii zoologice, care l-a convins în cele din urmă să se întoarcă, punându-i o haină de ploaie și dându-i o îmbrățisare.

Mai mult, până la adăpost, cimpanzeul a fost plimbat pe o bicicletă.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf