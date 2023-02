Rușii au bombardat o piață și o stație de autobuz din Herson. Mai mulți civili au fost uciși în timp ce Putin dădea vina pe Occident pentru război VIDEO/FOTO

Armata ucraineană a anunțat marți, 21 februarie, că șase civili au fost ucişi şi 12 răniţi în bombardamentele ruseşti asupra unei pieţe şi a unei staţii de transport public din oraşul Herson, din sudul țării, potrivit The Guardian.

Comandamentul militar din sudul ţării precizează că Hersonul a fost atacat în momentul în care preşedintele rus Vladimir Putin susţinea discursul în faţa parlamentului, în care proclama că Moscova nu e în război cu poporul ucrainean.

Oficialii ucraineni susţin că în timpul discursului lui Putin au fost cel puţin 20 de bombardamente asupra oraşului şi a zonelor înconjurătoare.

Potrivit Comandamentului, Rusia a folosit sisteme de rachete cu lansare multiplă pentru a lovi zone rezidenţiale, facilităţi de infrastructură critică, o grădiniţă, un spital, garaje private şi maşini. Mai multe case au fost avariate în mod semnificativ, mai multe apartamente din blocuri au luat foc ca urmare a unei lovituri directe. O piaţă locală şi o staţie de transport public au fost bombardate.

”Civili din Herson au murit şi au fost răniţi în mijlocul străzii, în propriile case şi la locurile de muncă”, a transmis Comandamentul.

Imaginile postate pe reţelele sociale arată pagube la o staţie de autobuz şi persoane în haine civile care zac pe stradă. Imaginile au fost preluate şi de conturile de Twitter ale preşedintelui Volodimir Zelenski şi primei-doamne Olena Zelenski.

This morning, during Putin’s speech, the central part of Kherson was shelled by Russians from supposedly Grad multiple rocket launcher. At the moment, the city administration reports 6 dead and 12 injured civilians. In total, about 20 arrivals in the city were reported. pic.twitter.com/iayH6yoPru