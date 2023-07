Spionajul militar ucrainean a făcut publice marți, 11 iulie, detalii despre modul în care a fost ucis comandantus rus de submarin, Stanislav Rjiţki, fără să revendice însă asasinatul, relatează CNN.

Comandatul a fost împuşcat mortal luni, în oraşul rus Krasnodar (sud),

Stanislav Rjiţki a fost ucis de către o ”persoană necunoscută”. ”Mobilul crimei face obiectul unei anchete”, a transmis agenţia oficială rusă de presă Tass, precizând că ”suspecţi sunt identificaţi”.

Anunțul Serviciilor militare ucrainene de informaţii

Comandantul ”făcea jogging în Parcul ”30 de Ani de la Victorie” din Krasnodar. Către ora locală 06.00, a fost împuşcat de şapte ori cu un pistol Makarov. Din cauza rănilor împuşcate, Rjiţki a murit la spital”, scrie spionajul militar ucrainean.

The head of the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Defense Ministry, Budanov, said that the agency had nothing to do with the murder of Russian army captain Stanislav Rzhitsky. https://t.co/yQmQnDngiy pic.twitter.com/RTEtas8cJ3