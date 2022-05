Trei comandanți ceceni au fost uciși în Ucraina: ”Rândurile tik-tockerilor se răresc”

Armata ucraineană a anunțat că trei importanți luptători ceceni, care s-au alăturat armatei Rusiei în războiul declanșat în urmă cu trei luni, au fost uciși.

Cei trei au murit în luptele de lângă Severodonețk, pe 20 mai.

”Forțele Armate ale Ucrainei i-au eliminat pe căpitanul Asvad Idrisov, pe subofițerul Gapur Dakalov și pe comandantul adjunct al plutonului 4 al regimentului lui Kadîrov, sergentul principal Ali Betishev”, se arată în comunicatul forțelor ucrainene.

In the battles near Severodonetsk, the Kadyrovites got their teeth into it.

APU liquidated police captain Asvad Idrisov, ensign Gapur Dakalov and deputy commander of the 4th platoon of Kadyrov's regiment, senior sergeant Ali Betishev.

The ranks of tick-tockers are thinning✌🏼 pic.twitter.com/qN73LY3w32