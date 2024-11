Un soldat rus a încercat o conservă nord-coreeană. Ce fel de carne a mâncat, a aflat mai târziu VIDEO

Un soldat rus s-a filmat când a desfăcut o conservă de carne din rația soldaților nord-coreeni. Cu o lingură de plastic, a luat un pic din cutie și a pus pe o felie de pâine.

Clipul a fost distribuit de unele dintre cele mai mari conturi de Twitter care urmăresc și postează tot ce se întâmplă pe frontul din Ucraina.

Russian soldier decides to review the military rations given to North Korean soldiers.

He only later realises that he just ate dog meat

