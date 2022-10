Reacția acidă a consilierului lui Zelenski după decernarea Premiului Nobel pentru Pace

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a criticat vineri, 7 octombrie, decizia Comitetului norvegian Nobel privind câștigătorii Premiului pentru Pace.

Premiul Nobel pentru Pace pe 2022 le-a fost decernat activistului belarus Ales Bialiatski (aflat în închisoare) şi organizaţiilor pentru drepturile omului Memorial din Rusia şi Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina.

”Comitetul Nobel are o înțelegere interesantă a cuvântului "pace" dacă reprezentanții a două țări care au atacat-o pe a treia primesc premiul împreună. Nici organizațiile ruse, nici cele din Belarus nu au fost capabile să organizeze rezistență împotriva războiului. Nobelul de anul acesta este "superb"”, a scris Podoliak pe Twitter.

