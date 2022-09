Consilierul preşedinţiei ucrainene, Mihailo Podoliak, a reacționat duminică, 18 septembrie, după declarațiile șocante ale lui Andrei Marga referitoare la războiul din Ucraina și cedarea unor teritorii.

”"Criza agenţilor" determină Rusia să scoată din dulap şi cea mai uitată naftalină politică. Dacă domnul Marga îşi susține declaraţiile "cu toată responsabilitatea", atunci ar trebui să înţeleagă şi perspectiva răspunderii penale pentru încălcarea integrităţii şi suveranităţii unui alt stat”, a scris Podoliak pe Twitter.

"Agents crisis" prompts 🇷🇺 to remember about the most forgotten political naphthalene. If 🇷🇴 Mr. Margi makes his statements "with full responsibility", then he should understand the prospect of criminal liability. For infringement on the integrity and sovereignty of another state