Forțele speciale cecene au semnat cu Ministrul rus al Apărării contractul refuzat de Prigojin. Ce beneficii vor primi luptătorii lui Kadîrov VIDEO

Gruparea Ahmat a forţelor speciale cecene a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării, relarează Reuters.

Anunțul a fost făcut de minister luni, 12 iunie, la o zi după ce şeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a refuzat să facă acest lucru.

Semnarea a urmat unui ordin prin care toate ”unităţile de voluntari” ar trebui să semneze contracte până la 1 iulie care să le aducă sub autoritatea ministrului Apărării, Serghei Şoigu, în timp ce Moscova încearcă să îşi impună controlul asupra armatelor private care luptă în numele său în Ucraina.

The Ministry of Defense of the Russian Federation signed the first contract with the #Kadyrovites as part of a new order on volunteers. https://t.co/2MZTiRNhvo pic.twitter.com/ze0HE7YTJG