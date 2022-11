Kiril Stremusov, viceguvernatorul din Herson, anexată ilegal de Rusia, a confirmat duminică, 6 noiembrie, că ucrainenii se pregătesc să atace regiunea.

Într-un mesaj postat pe Telegram, al a transmis că armata ucraineană a adunat un număr mare de tancuri și vehicule blindate.

”Ei acumulează o cantitate foarte mare de echipamente, adunând un număr tot mai mare de vehicule blindate, tancuri. Forțe semnificative ale armatei ucrainene sunt în curs de formare la periferia regiunii Herson. Ukronazii (termen xenofob folosit de ruși - n.red.), împinși de stăpânii lor americani, sunt nevoiți să înfrunte o moarte sigură. O coloană de vehicule blindate VAB, Husky TSV, „Kozak-2” a Brigăzii 46 Specializate e în zona Davidov Brod din regiunea Herson. Toate aceste încercări ale naziștilor continuă să se termine în înfrângere și denazificare. Inamicul va fi învins și Rusia va câștiga, orice ar fi”, a scris Stremusov.

El a mai spus că evacuarea oamenilor din Herson către malul stâng al Niprului și regiunile Rusiei nu s-a oprit, susținând că locuitorii orașului pot părăsi ”fără piedici” malul drept al regiunii Herson, potrivit Adevărul.

Mesajul oficialului pro-rus vine după apariția pe canalele de socializare a unui videoclip în care apare o coloană de vehicule ucrainene pe un câmp. Potrivit Nexta, imaginile au fost surprinse în Herson.

💪🇺🇦 Armed Forces of Ukraine are coming

Somewhere in the #Kherson region. pic.twitter.com/ZaXEgQPzxV