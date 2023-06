Kievul anunță că a mai eliberat o localitate. Direcțiile principale pe care atacă armata ucraineană FOTO

Armata ucraineană a anunţat luni, 26 iunie, că a eliberat Rivnopil, o localitate din regiunea Doneţk situată pe frontul de sud, în zona unde trupele Kievului au avansat uşor în ultimele săptămâni, informează AFP.

”Forţele apărării au eliberat Rivnopil. Avansăm”, a anunţat pe Telegram adjuncta ministrului ucrainean al Apărării, Ganna Maliar.

Situată la circa 100 de km sud-vest de Doneţk, Rivnopil se află într-o zonă unde forţele ucrainene sunt în ofensivă şi au eliberat mai multe sate, după aproape două săptămâni de lupte.

‼️The village of #Rivnopil is under the control of #Ukraine - Deputy Defense Minister Hanna Malyar. pic.twitter.com/tm5nCysVlw